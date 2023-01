Κίεβο: Η Μόσχα ακύρωσε «τελευταία στιγμή» ανταλλαγή αιχμαλώτων

Η Ρωσία ακύρωσε «την τελευταία στιγμή» προγραμματισμένη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου το Σάββατο , όπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός θεσμός που ασχολείται με τους αιχμαλώτους (Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War).

«Είχε προγραμματιστεί ένας ακόμη γύρος ανταλλαγής αιχμαλώτων με τη ρωσική πλευρά. Ωστόσο, ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή με πρωτοβουλία της ρωσικής πλευράς», ανέφερε το αρχηγείο συντονισμού κατηγορώντας την Μόσχα ότι η συμφωνία ακυρώθηκε «την τελευταία στιγμή με πρωτοβουλία της ρωσικής πλευράς».

Οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε αρκετές ανταλλαγές κρατουμένων, με την πιο πρόσφατη να έχει γίνει στις 8 Ιανουαρίου.

Νωρίτερα το Σάββατο η Ρωσίδα επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Τατιάνας Μασκάλκοβα ανέφερε ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν καταγγείλει πως εκβιάστηκαν ενόσω ήταν αιχμάλωτοι πολέμου Ουκρανών. Δεν έχει υπάρξει ωστόσο ακόμα καμιά αντίδραση από τις ουκρανικές αρχές στην κατηγορία αυτή