Μητσοτάκης – Μόντι: «Η Ελλάδα είναι η πύλη της Ινδίας στην ΕΕ»

Η «στρατηγική συνεργασία» Ελλάδας και Ινδίας, και οι νέες ευκαιρίες στις διμερείς σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Ινδού ομολόγου του Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί, όπως επεσήμαναν και στις κοινές τους δηλώσεις στον Τύπο.

«Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ στην Ινδία για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός καθώς η τελευταία επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού έγινε πριν από 16 χρόνια», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της τοποθέτησής του κατά τη διάρκεια των κοινών τους δηλώσεων και προσέθεσε: «Μαζί με τον πρωθυπουργό της Ινδίας ενισχύουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Η κοινή δήλωση που υπογράψαμε τον περασμένο Αύγουστο είναι σε εφαρμογή».

«Συνεχίζουμε το θετικό momentum στη διμερή μας σχέση», επεσήμανε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως: «Η στρατηγική μας σχέση συνεχίζεται, έχουμε κάνει πρόοδο να εμβαθύνουμε την σχέση μας στην τεχνολογία, στις επενδύσεις, στην εκπαίδευση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Ελλάδα και Ινδία είναι κοντά από πολλές απόψεις: έχουν κοινές αξίες και ηθική, είμαστε αφοσιωμένοι στους διεθνείς νόμους και συνθήκες. Σήμερα συναντώνται η παλαιότερη με την πολυπληθέστερη δημοκρατία και θέλουμε να διερευνήσουμε όλους τους τομείς συνεργασίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Στον κ. Μόντι βρήκα έναν πραγματικό φίλο και ηγέτη. Οι σχέσεις μας θα ενισχυθούν λόγω της εταιρικής συμφωνίας που υπογράψαμε. Είμαι σίγουρος ότι θα ενδυναμώσουμε την κινητικότητα ώστε να ενισχυθεί η μόνιμη μετανάστευση και να αντιμετωπιστεί το trafficking».

«Χάρη στον οικονομικό διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης το μέλλον είναι λαμπρότερο. Αρκεί να δει τον χάρτη κανείς για να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα είναι η πύλη της Ινδίας στην ΕΕ», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Βρισκόμαστε εδώ με μια μεγάλη αποστολή με Έλληνες επιχειρηματίες και εστιάζουμε στην προαγωγή των οικονομικών δεσμών με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, τη ναυτιλία και τα logistics», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος σε «αμοιβαίες επενδύσεις που θα επισφραγίσουν τη συνεργασία μας. Η Ινδία αρχίζει να επενδύει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα υπάρχουν συνέργειες με κατασκευαστικές εταιρείες όπως στην περίπτωση του νέου αεροδρομίου στην Κρήτη».

«Η συνεργασία μας είναι πολλά υποσχόμενη και περιλαμβάνει και τη συμφωνία που κάναμε για να υποστηρίξει η Ελλάδα την υποψηφιότητα της Ινδίας για συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

