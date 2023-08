Ράμα: Το σχόλιό του για το δείπνο των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων στην Αθήνα

Στην απουσία του από το δείπνο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων στην Αθήνα αναφέρθηκε ο Αλβανός πρωθυπουργός Εντι Ράμα με ανάρτησή του.

«Ο λόγος, είναι απλός, δεν θέλησα να ανησυχήσω τον οικοδεσπότη και τους προσκεκλημένους του αυξάνοντας το θόρυβο πριν οι καλοί μου φίλοι, συγκεντρωμένοι στην Αθήνα, ολοκληρώσουν το έργο τους», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Θα προτιμούσα να μην ήμουν στο δείπνο που αξιοποιήθηκε για να αποσταλεί στην Αλβανία ένα αντιφατικό μήνυμα σε σχέση με την ιδιαίτερα φιλόδοξη προσδοκία της πρωτοβουλίας αυτής και ελπίζω το ατυχές αυτό γεγονός να μην μπέρδεψε τους αξιότιμους προσκεκλημένους».

Υπενθύμισε ταυτόχρονα ότι τον προσεχή Οκτώβρη η Αλβανία θα ηγηθεί της Συνόδου της Διαδικασίας του Βερολίνου, στα Τίρανα. «Φυσικά ο αγαπημένος φίλος μου και ο αξιοσέβαστος ομόλογός μου στην Αθήνα θα είναι προσκεκλημένος να μετάσχει και δε θα μπορούσα να φανταστώ να προσκαλούσα στη θέση του την Ελληνίδα Πρόεδρο.»

Ανέφερε επιπλέον ότι κατανοεί «τις πιέσεις από τρίτα μέρη», προσθέτοντας ωστόσο ότι «όλοι έχουμε πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις μπροστά μας».

Here is my answer for all those, in Greece, Albania or elsewhere, who commented in various ways or were perplexed by my absence in Athens, but also for the journalists that asked for my opinion and didn’t get a response before the event. The reason is simple: I did not want to… pic.twitter.com/Gu1XB2dZiV

