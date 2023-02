Κ. Μητσοτάκης: Αταλάντευτα στο πλευρό της Ουκρανίας η Ελλάδα

Την αλληλεγγύη της Ελλάδας στην Ουκρανία εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter για τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

One year after the illegal invasion of Ukraine by Russia, Greece stands unwaveringly on the side of the brave defenders of freedom and democracy. Our thoughts are also with the devastated city of Mariupol and our fellow Greeks there.

We #StandwithUkraine until Ukraine's victory.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 24, 2023