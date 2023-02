Πολεμική Αεροπορία: Με F-16 στην πολυεθνική άσκηση «Spears of Victory 23» στη Σαουδική Αραβία

Πολυεθνική άσκηση με την επωνυμία «Spears of Victory 23» έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Αεροπορικής Βάσης King Abdulaziz στο Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας, από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 17 Φεβρουαρίου.

Η «Spears of Victory 23» είναι αεροπορική άσκηση μεσαίας κλίμακας τύπου LIVEX (Live Exercise), που εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικά σε ό,τι αφορά στην εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, κι αποσκοπούσε στην επαύξηση του επιπέδου της συνεργασίας, της συναντίληψης, της διαλειτουργικότητας και της μαχητικής ικανότητας των μονάδων των συμμετεχουσών χωρών.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην αντίστοιχη άσκηση που έλαβε χώρα το 2022 στη Σαουδική Αραβία με δύο αξιωματικούς ως παρατηρητές, ενώ στη «Spears of Victory 23» με τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και κλιμάκιο υποστήριξης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Chairman of the General Staff General Fayyad Bin Hamed Al-Ruwaili στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία τον Νοέμβριο του 2022.

Η άσκηση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από το AIR WAR CENTER της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας (Royal Saudi Air Force – RSAF) και σε αυτήν συμμετείχαν επίσης μαχητικά αεροσκάφη από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Πακιστάν και την Σαουδική Αραβία.

Στη διάρκειά της εκτελέστηκαν σύνθετα επιχειρησιακά αεροπορικά σενάρια, όπως:

Αμυντικές και Επιθετικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις (Defensive – Offensive Counter Air).

Εναέρια Μάχη μεταξύ διαφορετικών τύπων Αεροσκαφών (Dissimilar Air Combat Training – DACT).

Δυναμική Στοχοποίηση (Dynamic Targeting).

Έρευνα και Διάσωση Μάχης (Combat Search and Rescue – CSAR).

Υποστήριξη Συστημάτων Unmanned Aerial Vehicles (UAV Support).

Εκτέλεση αεροπορικών σεναρίων Slow Mover Interset.

Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day – DV Day) στην Αεροπορική Βάση King Abdulaziz, την οποία παρακολούθησε ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.