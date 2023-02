Στην Τουρκία ο Νίκος Δένδιας

Στα Άδανα της Τουρκίας προσγειώθηκε το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά τις 09:00 ώρα Ελλάδος, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, και μεταβαίνει στην Αντιόχεια με ελικόπτερα της τουρκικής αστυνομίας.

Τον υπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε ο ομόλογός του, Μεβλουτ Τσαβούσογλου, ο οποίος θα τον συνοδεύει καθ΄ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του. Ο απεσταλμένος της δημόσιας τηλεόρασης Πιέρρος Τζανετάκος που συμμετέχει στην ελληνική αποστολή, έκανε λόγο για θερμό εναγκαλισμό. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν στο αεροδρόμιο των Αδάνων, κι έπειτα επιβιβάστηκαν στα δύο ελικόπτερα της τουρκικής αστυνομίας με προορισμό τις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές.

Eπισκέπτομαι σήμερα την Τουρκία, όπου συνοδευόμενος από τον Τούρκο ομόλογό μου, @MevlutCavusoglu, θα συναντηθώ με τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής βοηθείας, η οποία επιχειρεί στις περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς. https://t.co/gaMUavbZ0j pic.twitter.com/MYm7AHzHrC — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 12, 2023

Η επίσκεψη έρχεται σχεδόν μία εβδομάδα μετά το χτύπημα του καταστροφικού σεισμού στη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία, που έχει αφήσει πάνω από 28.000 νεκρούς στις δύο χώρες. Από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα βρέθηκε στο πλευρό της Τουρκίας, με τις τουρκικές αρχές να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, για την παροχή βοήθειας. Μάλιστα ο κ. Τσαβούσογλου έχει χαρακτηρίσει την βοήθεια της Ελλάδας πολύ ουσιαστική και όχι συμβολική.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής βοηθείας, η οποία επιχειρεί στις περιοχές όπου έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς.

Επιπλέον, θα επισκεφθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αντιόχεια και θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες αφορούν στη προσπάθεια απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν δημιουργηθεί.

Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης θα εξετασθούν και τρόποι περαιτέρω συνδρομής της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των σεισμών.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στη Γενεύη να προβεί σε ενέργειες ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του OCHA ( United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) σε Τουρκία και Συρία .

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, έχει αναλάβει τον συντονισμό των φορέων και των ιδιωτών, οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στις ενέργειες συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.