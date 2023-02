Για την επόμενη μέρα της απόφασης του Αρείου Πάγου για servicers και οφειλέτες έγραψε η «Ν» το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου. Ενδιαφέρον, όμως, έχει και η προηγούμενη μέρα της απόφασης της Ολομέλειας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Από τα σύννεφα πέφτεις για τον ασκαρδαμυκτί χρόνο έκδοσής της. Γνωρίζεις τις καθυστερήσεις σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας και αναρωτιέσαι για τη διακριτική αυτή διαδικασία. Μήπως στο εξής οι αναιρέσεις θα εκδικάζονται αντίστροφα, δηλαδή Last In, First Out (LIFO, όπως λένε οι πληροφορικάριοι), οι τελευταίες προς συζήτηση θα καθαρίζονται πρώτες; Κόβει το μυαλό βόλτες. Δεν βγαίνουν πάλι οι αστραπιαίες νότες.

Είναι κάποιες υποθέσεις πιο ίσες από άλλες, που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες; Είναι οι 10 μέρες -14 με τα Σαββατοκύριακα- εύλογος και δίκαιος χρόνος έκδοσης της απόφασης για τους υπεργολάβους των πλειστηριασμών; Είναι τα κριτήρια σχηματισμού της δικανικής πεποίθησης μόνο νομικά ή εμφιλοχωρούν και πολιτικά, έγνοια για τον «Ηρακλή» και τα σχετικά, πάντα, αγχώδη δημοσιονομικά; Ο δύσπιστος θα αναζητήσει και προσωπικά. Εν όψει των προαγωγών του Ιουνίου.

Πολύ ανησυχητικά όλα αυτά. Άντε να βρεις γαλήνη, να μην τρωθεί η εμπιστοσύνη.

Άντε να βρεις γαλήνη, με τις φάσεις της Σελήνης. Θυμάσαι και την έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Νοεμβρίου 2022 της ΤτΕ, όπου ξεδιπλώνεται το χάρισμα πρόβλεψης «της άρσης των περιορισμών» για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις -servicers- και κάτι στυφό σού έχει μείνει. Τι στο καλό έχει γίνει και φανερά, δημόσια, ένας θεσμός στον άλλον γραμμή δίνει;

Τουλάχιστον η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης (ΕΕΔΑΔΠ) αποτελεί μη κερδοσκοπική («κόκκινε» δανειολήπτη, μη φουντώνεις) εταιρεία του Αστικού Κώδικα και οι Εταιρείες Διαχείρισης «αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους με διαφάνεια και δικαιοσύνη» (από το site https://eedadp.com/enosi).