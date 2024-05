Υεμένη: Πύραυλος έπεσε κοντά σε πλοίο – Ασφαλές το πλήρωμα

Πύραυλος έπεσε κοντά σε εμπορικό πλοίο, ανοικτά των ακτών της Υεμένης σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Όπως ανακοίνωσε η (UKMTO), το πλοίο και όλα τα μέλη πληρώματος είναι ασφαλείς και προχωρούν στο επόμενο λιμάνι – σταθμό.

Η UKMTO δήλωσε πως έλαβε αναφορά για συμβάν 98 ναυτικά μίλια νότια της πόλης Χοντέιντα της Υεμένης.

Ο πλοίαρχος του εμπορικού πλοίου είχε αναφέρει πως ο πύραυλος έπεσε στο νερό κοντά στο πλοίο.

— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) May 23, 2024

Η βρετανική εταιρία ναυτασφαλειών Ambrey δήλωσε από την πλευρά της, σύμφωνα με το Reuters, πως έλαβε αναφορά σύμφωνα με την οποία ένα εμπορικό πλοίο προσεγγίστηκε 68 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Χοντέιντα και δέχθηκε «πυραυλική επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

Η Ambrey έστειλε επίσης άλλη προειδοποίηση έπειτα από την αναφορά εμπορικού πλοίου για πτώση βλήματος στη θάλασσα περίπου 33 ναυτικά μίλια νότια της Μόχα της Υεμένης.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα τους τελευταίους μήνες, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς στη Γάζα.

Ship off Yemen reports missile strike nearby, vessel and crew safe, UKMTO says https://t.co/HlkfGXUJQt pic.twitter.com/AsjK7QdKBD

— Reuters (@Reuters) May 23, 2024