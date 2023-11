AMMITEC: Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της AMMITEC, του συνδέσμου Στελεχών Πληροφορικής Ναυτιλιακών εταιρειών, κατά την διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023, στα πλαίσια του Συνεδρίου Digital Ship.

Η AMMITEC (Association of Maritime Managers in Information Technology and Communications) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός σύλλογος, που συγκεντρώνει τους Διευθυντές και τα υψηλόβαθμα στελέχη Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών ναυτιλιακών εταιρειών. Στοχεύει στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, των σχετικών βέλτιστων πρακτικών κυβερνοασφάλειας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα και της ενδυνάμωσης και ενίσχυσης του ρόλου του ΙΤ.

Η συνέλευση έλαβε χώρα σε υβριδική μορφή και συνολικά συμμετείχε μεγάλος αριθμός μελών, τα οποία ψήφισαν και για την εκλογή του νέου ΔΣ.

Προηγήθηκε η έκθεση δράσης και η έγκριση των πεπραγμένων του απερχόμενου ΔΣ, ο οικονομικός απολογισμός, ενώ έγινε ζωντανή συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών για τις δραστηριότητες του Συλλόγου στο μέλλον.

Τα μέλη του νέου ΔΣ είναι τα εξής:

Θεμιστοκλής Σάρδης – Πρόεδρος

Ματθαίος Μαχαίρας – Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Σακελλάκος – Ταμίας

Άννα Βαζιντάρη – Γραμματέας

Κατερίνα Ραπτάκη – Μέλος

Δημήτρης Μακρής – Μέλος

Στέλος Σαμπάνης – Μέλος

Δημήτρης Παυλίδης – Αναπληρωματικό μέλος

Ιωάννης Ρίζος – Αναπληρωματικό μέλος

Η AMMITEC ενώνει Διευθυντές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών παγκόσμιων ναυτιλιακών εταιρειών και επαγγελματίες που ασχολούνται με τη πληροφορική στην ναυτιλία.

Εστιάζοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προσπαθεί να προωθήσει το νέο ρόλο της πληροφορικής στο εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Υποστηρίζοντας σύγχρονες τεχνολογίες και τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές, η AMMITEC ενδυναμώνει τους επαγγελματίες μέλη της και ενθαρρύνει την αποτελεσματική χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για έναν ευέλικτο και αξιόπιστο ψηφιακά ναυτιλιακό τομέα.