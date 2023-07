Hellenic-American Shipping Gala: Τιμήθηκαν 27 ναυτιλιακές ελληνικών συμφερόντων εισηγμένες στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ

Για την εξαιρετική ποιότητα, τη διαφάνεια και την ελκυστικότητά τους σε παγκόσμιους χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς φορείς τιμήθηκαν 27 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, εισηγμένες στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ, στη διάρκεια του πρώτου ετήσιου Hellenic-American Shipping Gala.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διοργανώθηκε από το Propeller Club Πειραιά, σε συνεργασία με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, και ανέδειξε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον ναυτιλιακό κλάδο.

Στο Gala συμμετείχαν κορυφαίοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Παππάς, υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και ο Τζορτζ Τσούνης, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μαζί με ανώτερους αξιωματούχους του NASDAQ και του NYSE και εξέχοντα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας.

Με συνολική κεφαλαιοποίηση 9,6 δισ. δολαρίων και στόλο 914 πλοίων διαφόρων τύπων, οι εταιρείες που τιμήθηκαν αντιπροσωπεύουν το 16,5% του ελληνόκτητου στόλου παγκοσμίως και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της διεθνούς προοπτικής της ελληνικής ναυτιλίας. Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι ο μόνος κλάδος της ελληνικής οικονομίας που έχει ισχυρή παρουσία στις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι 14 εισηγμένες στο NASDAQ και οι 13 εισηγμένες στο NYSE εταιρείες διαθέτουν ένα πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο δεξαμενόπλοιων, πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και πλοίων μεταφοράς LNG και υγραερίου, συνολικής αξίας 27,54 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της «VesselsValue».

Οι εταιρείες που τιμήθηκαν κατά την εκδήλωση, στην οποία υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, ήταν: Costamare Inc, Danaos Corporation, Diana Shipping Inc, Dorian LPG Ltd, Dynagas LNG Partners L.P, Gaslog Partners L.P, Global Ship Lease Inc, Navios Maritime Holdings Navios Maritime Partners Safe Bulkers Inc, Tsakos Energyth Navigation Ltd, Capital Product Partners L.P. Castor Maritime Inc, C3is Inc. EuroDry Ltd, Euroseas Ltd, Globus Maritime Limited, Imperial Petroleum Inc, OceanPal Inc, Performance Shipping Inc, Pyxis Tankers Inc, Seanergy Maritime Corp Star Bulk Carriers Corp, Stealth Gas Inc, Top Ships Inc, Toro Corp, United Maritime Corporation.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό από τον Κωστή Φραγκούλη, πρόεδρο του Propeller Club Πειραιά, ο οποίος τόνισε: «Σήμερα γιορτάζουμε τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ που χρονολογείται εδώ και δύο αιώνες και την οποία έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε. Σήμερα, τιμούμε τις 27 εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες καθώς είναι οι πρωταγωνιστές της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών – μιας αμοιβαία επωφελούς σχέσης και για τις δύο χώρες».

Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και επίτιμος πρόεδρος του International Propeller Club Πειραιά, Τζορτζ Τσούνης, τόνισε: «Βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τις ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια των ΗΠΑ και θέλω να σας συγχαρώ για την επιχειρηματική σας οξυδέρκεια και για τη συνεργασία με αμερικανικά ιδρύματα και αγορές προκειμένου να αναπτύξετε τις επιχειρήσεις σας. Όταν η παραδοσιακή ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία συνδυάζεται με τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ, αυτό που προκύπτει είναι ένας κλάδος που ευημερεί και ο οποίος ομολογουμένως μπορεί να γίνει σήμερα ο πιο σημαντικός στον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι που όλος ο κόσμος αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να το κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Με την εισαγωγή τους στα Χρηματιστήρια των ΗΠΑ, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν πρόσβαση σε μεγάλους επενδυτές που τους βοηθούν να αναπτυχθούν. Και θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία ακόμη πιο σημαντική. Αυτές οι εταιρείες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κλάδου και θα συνεργαστούμε μαζί σας για να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε αυτές τις σχέσεις. Ας δουλέψουμε μαζί για να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα».

Εκπροσωπώντας την ελληνική Κυβέρνηση, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Παππάς, σημείωσε: «Η ενέργεια, η οικονομία, η άμυνα και η ναυτιλία είναι οι οδηγοί στη σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Η ναυτιλία ειδικότερα, αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την ευημερία και ο αντίκτυπός της στην ελληνική οικονομία είναι τόσο σημαντικός όσο και πολύπλευρος. Στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει ακόμη βαθύτερα το αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας για την ευημερία του έθνους μας».

Τέλος, ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Capital Link, Inc», εταιρεία η οποία έχει συνεισφέρει στην εδραίωση της ελληνικής ναυτιλίας, στις αμερικανικές χρηματαγορές, Νίκος Μπορνόζης, είπε: «Η εκδήλωση συγκέντρωσε ηγέτες του ναυτιλιακού κλάδου, κυβερνητικούς αξιωματούχους, διπλωμάτες και εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας σε μια συνάντηση που αποσκοπούσε να αναδείξει τους στενούς δεσμούς της ελληνικής ναυτιλίας με τις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ και να αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική ναυτιλία στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας ως ουσιαστική γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο εθνών, υποστηρίζοντας παράλληλα το παγκόσμιο εμπόριο».