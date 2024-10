Ισραήλ: Λίγο πριν χτυπήσει το Ιράν, προκαλεί νέο λουτρό αίματος στη Γάζα, εντείνει τη μάχη με Χεζμπολάχ

Δεν έχει τέλος η αιμοτοχυσία στη Γάζα. Τουλάχιστον 87 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στη Μπέιτ Λάχια, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς. Πολλά θύματα εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια και σε δρόμους στους οποίους δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα πληρώματα των ασθενοφόρων.

Το Ισραήλ είπε ότι ελέγχει τις αναφορές για απώλειες, αλλά πιστεύει ότι τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τις αρχές της Χαμάς ήταν «υπερβολικά» και δεν ταιριάζουν με τις πληροφορίες που κατείχε ο στρατός του.

BREAKING: Palestinian officials say 87 people are dead or missing after Israeli strikes on homes in northern Gaza. https://t.co/73i0o0tizd

— The Associated Press (@AP) October 20, 2024