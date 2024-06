Γαλλία: Εκκενώθηκε λόγω φωτιάς το Ανάκτορο των Βερσαλλιών

Σε προσωρινή εκκένωση του Ανακτόρου των Βερσαλλιών προχώρησαν οι γαλλικές αρχές λόγω πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο συναγερμός για πυρκαγιά σήμανε το απόγευμα.

In #France, visitors to the Palace of #Versailles were evacuated after a fire alarm went off. According to videos circulating on social networks, smoke is rising from the palace. pic.twitter.com/lAn4Mx2epq

— NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2024