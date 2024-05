Σουηδία: Νέα στρατιωτική βοήθεια ύψους 6,5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Η Σουηδία θα διαθέσει στην Ουκρανία περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια αξίας 75 δισ. κορονών (6,5 δισ. ευρώ), η οποία θα δοθεί σε ορίζοντα τριετίας, για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας.

«Η υπόθεση της Ουκρανίας είναι επίσης υπόθεση της Σουηδίας», είπε ο κ. Κρίστερσον σε βίντεο στο X, διευκρινίζοντας ότι το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση «νέου υλικού» που θα αγοραστεί από την αμυντική βιομηχανία και «θα διατεθεί απευθείας» στις δυνάμεις του Κιέβου.

Ανέφερε πως αφότου άρχισε ο πόλεμος, η Στοκχόλμη έχει προσφέρει ήδη 15 πακέτα στρατιωτικής βοήθειας, πέρα από το νέο, που θα διαρκέσει ως το 2026. Συνολικά, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές, το συνολικό ποσό στρατιωτικής και άλλης βοήθειας στην Ουκρανία θα φθάσει έτσι τα 100 δισεκ. κορόνες (8,6 δισεκ. ευρώ).

Μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία «η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη είναι η χειρότερη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε η σουηδική κυβέρνηση σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

I appreciate Sweden’s long-term support for Ukraine, which will strengthen everyone—not just Ukraine but Europe’s entire perimeter from the Baltics to the Black Sea and every region where Russian madmen may attempt to revise land or sea borders.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 22, 2024