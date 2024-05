Ράφα: Η UNRWA αναστέλλει τη διανομή τροφίμων εξαιτίας έλλειψης ασφάλειας

Η UNRWA, αναστέλλει επί του παρόντος τη διανομή τροφίμων στη Ράφα, λόγω έλλειψης προμηθειών και απουσίας ασφάλειας.

Ειδικότερα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο X ότι μόνο επτά από τα 24 κέντρα υγείας της βρίσκονται σε λειτουργία και ότι δεν έχει λάβει ιατρικές προμήθειες τις τελευταίες 10 ημέρες λόγω «κλεισίματος ή άλλης διακοπής» στα περάσματα της Ράφα και του Κερέμ Σαλόμ στη Γάζα.

Food distributions in Rafah are currently suspended due to lack of supplies and insecurity.

Only 7 out of 24 UNRWA health centres are operational. In the last ten days they have not received any medical supplies due to Rafah and Kerem Shalom crossing closures/disruptions.

