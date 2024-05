Σ. Μισέλ: «Χρόνο για αναστοχασμό» δίνει το βέτο της Γεωργιανής προέδρου κατά του «ρωσικού νόμου»

«Χρόνο για βαθύτερο αναστοχασμό» δίνει το βέτο της προέδρου της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι στον αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένης επιρροής» δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Καλώ όλους τους Γεωργιανούς πολιτικούς και ηγέτες να αξιοποιήσουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας και να διασφαλίσουν ότι η Γεωργία θα παραμείνει στον ευρωπαϊκό δρόμο που υποστηρίζεται από τον λαό», έγραψε ο Μισέλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Στην παρούσα μορφή του, ο νόμος δεν συνάδει με τις αξίες και την πορεία της ΕΕ», επανέλαβε.

President Salome @Zourabichvili_S’s veto of the transparency law offers a moment for further reflection. In its current form – the law is not in line with EU values and path.

I call on all politicians and leaders in Georgia to make good use of this window of opportunity and…

