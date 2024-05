Η Συρία ανακοίνωσε πως κατέρριψε πυραύλους σε προάστιο της Δαμασκού

Συναγερμός σήμανε σήμερα, Πέμπτη, το πρωί, σε προάστιο της Δαμασκού, στη Συρία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από αεροσκάφη στον εναέριο χώρο των Υψιπέδων του Γκολάν.

Η Συρία αποδίδει την επίθεση σε ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Συρίας, οι πύραυλοι κατευθύνονταν προς τα περίχωρα της Δαμασκού.

Οι αρχές της Συρίας δεν αναφέρθηκαν σε θύματα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Syria shoots down Israeli missiles fired from Golan Heights towards Damascus outskirts https://t.co/9uomhBX3x7 pic.twitter.com/HK46zCRSOj

— Reuters (@Reuters) May 9, 2024