Πανεπιστήμια – Διαδηλώσεις: Σοβαρά επεισόδια στο Άμστερνταμ τη νύχτα – 32 συλλήψεις

Χάος στο Άμστερνταμ. Χθες, Τετάρτη βράδυ, ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και φοιτητές του Uva (Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ), οι οποίοι διαδήλωναν κατά του πολέμου στη Γάζα.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανακοίνωσαν μέσω X περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) πως συνέλαβαν 32 ανθρώπους για «βία, καταστροφές, επιθέσεις και υποκίνηση» σε πανεπιστημιούπολη και σε οδική αρτηρία στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ολλανδίας.

Διαδηλωτές απέκλεισαν οδικό άξονα αφού απομακρύνθηκαν διά της βίας από την πανεπιστημιούπολη.

Φοιτητές διαδηλώνουν από τη Δευτέρα, απαιτώντας το Πανεπιστήμιό τους να κόψει κάθε δεσμό με το Ισραήλ, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε πλάνα που μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται δεκάδες αστυνομικοί με εξάρτυση αντιμετώπισης ταραχών και ρόπαλα να συλλαμβάνουν διαδηλωτές, που έκαναν κατάληψη σε κτίριο του πανεπιστημίου από το βράδυ της Τρίτης.

Οι φοιτητές κατόπιν απέκλεισαν κεντρικό οδικό άξονα της πρωτεύουσας κι ακολούθησε νέος γύρος βίαιων επεισοδίων.

pic.twitter.com/jDJLj9KxDT

🇳🇱🇮🇱A #Dutch #anti_Israel protester tries to stop a police bulldozer from tearing down a barricade built by his rioter friends in #Amsterdam.

As a police officer moves in to arrest him, he escapes by jumping into the canal.

Riots all day in Amsterdam today…

— Lala She (@kidsbornie) May 9, 2024