«Δεν μπορώ να ανασάνω»: Περιστατικό στο Οχάιο ξύπνησε μνήμες από τη δολοφονία Φλόιντ

Μνήμες από την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020 ξύπνησε ένα αντίστοιχο περιστατικό που σημειώθηκε στο Οχάιο. Ειδικότερα, η αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο ένας μαύρος άνδρας έλεγε επανειλημμένα σε αστυνομικούς «Δεν μπορώ να ανασάνω», ενώ εκείνοι τον είχαν ακινητοποιήσει στο πάτωμα ενός μπαρ και του φόρεσαν χειροπέδες. Σημειώνεται ότι ο άνδρας πέθανε σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WKYC, ένα παράρτημα του NBC στο Κλίβελαντ.

Σε ένα βίντεο από κάμερα σε στολή αστυνομικού, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το αστυνομικό τμήμα του Κάντον, διακρίνονται οι αστυνομικοί να συλλαμβάνουν τον άνδρα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο Φρανκ Τάισον, ηλικίας 53 ετών, ο οποίος βαρυνόταν με υποψίες ότι εγκατέλειψε το σημείο ενός τροχαίου τη 18η Απριλίου.

Το αστυνομικό τμήμα του Κάντον δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο να σχολιάσει το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από διάφορα τοπικά ΜΜΕ ούτε να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.

Το βίντεο, διάρκειας 36 λεπτών, ξεκινά με έναν αστυνομικό που βρίσκει τυχαία ένα όχημα, το οποίο έχει πέσει πάνω σε μια κολώνα ηλεκτροδότησης και ένας περαστικός του λέει πως ο οδηγός του οχήματος τράπηκε σε φυγή και πήγε στο κοντινό μπαρ.

Στη συνέχεια φαίνονται αστυνομικοί να εισέρχονται στο κατάστημα, όπου βρίσκουν τον Τάισον να στέκεται στο μπαρ. Ακολουθεί ένας διαπληκτισμός, καθώς επιχειρούν να τον πιάσουν από τα χέρια και εκείνος φωνάζει επανειλημμένα «Προσπαθούν να με σκοτώσουν» και «Φωνάξτε τον σερίφη».

Οι αστυνομικοί παλεύουν με τον Τάισον, τον ρίχνουν στο πάτωμα και του φορούν χειροπέδες. Ένας εξ αυτών διακρίνεται να τοποθετεί το ένα γόνατό του στην πλάτη του, κοντά στον λαιμό του για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Ο Τάισον ακούγεται να επαναλαμβάνει: «Δεν μπορώ να ανασάνω. Δεν μπορώ… φύγε από τον λαιμό μου», ενώ ένας αστυνομικός φωνάζει «Ηρέμησε» και «Είσαι καλά», προτού σηκωθεί όρθιος.

Κατόπιν, στα πλάνα φαίνεται ο Τάισον μπρούμυτα στο πάτωμα, χωρίς να κινείται, για περίπου έξι λεπτά, ενώ οι αστυνομικοί συνομιλούν με τους θαμώνες.

Έπειτα ελέγχουν τον Τάισον, ο οποίος δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται. Ακούγονται να λένε: «Αναπνέει;», «Έχει σφυγμό;».

Οκτώ λεπτά αφότου του φόρεσαν χειροπέδες, τις βγάζουν και ξεκινούν καρδιοαναπνευστική ανάνηψη. Διασώστες φθάνουν στο σημείο και βγάζουν τον Τάισον έξω σε ένα φορείο, σύμφωνα με το βίντεο.

Ο Τάισον πέθανε σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WKYC, ένα παράρτημα του NBC στο Κλίβελαντ. Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει την πληροφορία. Η επίσημη αιτία του θανάτου του δεν έχει καθοριστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

WARNING: GRAPHIC ⚠️ Police in Ohio commit an extrajudicial execution on a man who's heard saying "I can't breathe." One of the cops proudly says "I've always wanted to be in a bar fight" while Frank Tyson, 53, is facedown on the floor dying without first aid. pic.twitter.com/Evlr46BHZF

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) April 25, 2024