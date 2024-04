Λονδίνο: Άλογα το έσκασαν στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας – 4 τραυματίες, ζημιές σε οχήματα (βίντεο)

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τουλάχιστον δύο άλογα το έσκασαν και άρχισαν να τρέχουν χωρίς αναβάτες στο κέντρο του Λονδίνου, προς μεγάλη έκπληξη των περαστικών, σήμερα Τετάρτη το πρωί.

Στους δρόμους επικράτησε αναστάτωση και σημειώθηκαν ζημιές σε οχήματα, βάσει φωτογραφιών που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα λευκό και ένα μαύρο άλογο εμφανίζονται να καλπάζουν στην οδό Άλντουιτς, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Το λευκό άλογο, φαίνεται καλυμμένο με αίμα.

Τα βίντεο που ακολουθούν περιέχουν σκληρές εικόνες.

WARNING: Video contains distressing images

Two loose horses have been seen running around central London, one of which appeared to be covered in blood.

The animals, with saddles and bridles, were seen running on the road near Aldwych.

