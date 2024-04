Η Ε.Ε. χαιρετίζει την έγκριση της αμερικανικής βουλής στο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία

Την υπερψήφιση από την αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων – μετά από μήνες τριβών – του νομοσχεδίου για νέα βοήθεια στην Ουκρανία χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I welcome the overwhelming positive vote by the US House of Representatives.

Ukraine deserves all the support it can get against Russia.

Now, we are asking the US Senate to vote as quickly as possible as lives are at stake.

Transatlantic allies are united in support for…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2024