Έκρηξη ηφαιστείου στην βόρεια Ινδονησία- Εκκενώθηκαν δύο χωριά

Το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη εξερράγη ένα ηφαίστειο στην βόρεια Ινδονησία, με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής να αναγκαστούν να την εγκαταλείψουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, που έχουν κηρύξει μέγιστο συναγερμό.

«Με βάση τις οπτικές ενδείξεις και τις μετρήσεις των οργάνων, που δείχνουν αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας, το επίπεδο (συναγερμού) στο όρος Ρουάνγκ αυξήθηκε από το 3 στο 4» είπε ο Χέντρα Γκουνάουαν, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας, σε μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά σήμερα το απόγευμα.

Οι αρχές διεύρυναν επίσης τη ζώνη εκκένωσης, από τα τέσσερα στα έξι χιλιόμετρα γύρω από τον κρατήρα.

Το ηφαίστειο Ρουάνγκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της Κελέβης, φτάνει σε ύψος τα 725 μέτρα. Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στις 21.45 τοπική ώρα της Τρίτης και ακολούθησαν άλλες δύο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

More than 800 people were forced to evacuate their homes in Indonesia as the Ruang volcano continues its days-long eruption, spewing fiery red clouds as lightning flashes in the sky. https://t.co/uV8OynmOND pic.twitter.com/axw9SXUM91

— CBS News (@CBSNews) April 17, 2024