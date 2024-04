Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη νότια Ιαπωνία

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη νότια Ιαπωνία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 11.14 μ.μ. τοπική ώρα (5.14 μ.μ. ώρα Ελλάδος), εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Uwajima.

🔔#Earthquake (#地震) M6.3 occurred 16 km W of #Uwajima (#Japan) 7 min ago (local time 23:14:47). More info at:

— EMSC (@LastQuake) April 17, 2024