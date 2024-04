Χεζμπολάχ: 18 Ισραηλινοί τραυματίες, ένας σε κρίσιμη κατάσταση από επίθεση με drone και πυραύλους (βίντεο)

Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο έπληξε κοινοτικό κέντρο, στο χωριό Arab al-Aramshe στο Βόρειο Ισραήλ, δήλωσαν γιατροί και στρατός.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο της Γαλιλαίας στη Ναχαρίγια το οποίο ανακοίνωσε ότι ένα θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και άλλα δύο είναι σοβαρά τραυματισμένα.

Άλλα τέσσερα άτομα καταγράφηκαν με μέτρια τραύματα ενώ τα υπόλοιπα θύματα τραυματίστηκαν ελαφρά, πρόσθεσε το νοσοκομείο.

Η Χεζμπολάχ που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστήριξε ότι στόχευσε κτίριο που χρησιμοποιείται από τον ισραηλινό στρατό με κατευθυνόμενους πυραύλους και αεροσκάφη με εκρηκτικά.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν drone φορτωμένο με εκρηκτικά να πέφτει στο κοινοτικό κέντρο.

Λίγο μετά το πρώτο χτύπημα, ήχησε δύο φορές συναγερμός που προειδοποιούσε για εισερχόμενες ρουκέτες.

Σύμφωνα με την οργάνωση η επίθεση ήταν απάντηση στη δολοφονία τριών μελών της, μεταξύ των οποίων δύο διοικητών, από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο χθες.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δήλωσαν ότι αρκετά βλήματα έπληξαν τη συνοριακή κοινότητα, αλλά δεν έδωσαν άμεσα πληροφορίες για θύματα. Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, ένα κοντινό όχημα επλήγη επίσης από την επίθεση.

Additional footage shows the Hezbollah explosive-laden drone striking the community center in Arab al-Aramshe, wounding seven people. pic.twitter.com/DEE13pxE26

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 17, 2024