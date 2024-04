ΕΕ: Θα ξεκινήσει να εργάζεται για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προετοιμαστεί να επεκτείνει τις κυρώσεις της στο Ιράν ως απάντηση στην επίθεση της Τεχεράνης στο Ισραήλ, δήλωσε την Τρίτη ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ Josep Borrell μετά από έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών.

Ο Μπορέλ επικαλέστηκε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δηλώνοντας ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται «στο χείλος της αβύσσου» μετά την επίθεση με πυραύλους και drone του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

«Σήμερα, οι υπουργοί πήραν μια σθεναρή στάση, ζητώντας από όλους τους παράγοντες στην περιοχή να απομακρυνθούν από την άβυσσο, για να μην πέσουν σε αυτήν», είπε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, που κλήθηκε να συζητήσει τις επιπτώσεις της ιρανικής επίθεσης.

Ο Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, προειδοποίησε ότι η Μέση Ανατολή θα βρίσκεται σε «πλήρη πόλεμο» εάν κάθε εξέλιξη στην τρέχουσα κρίση ακολουθηθεί από κλιμάκωση.

Ο Μπορέλ ανέφερε ότι πολλά μέλη της ΕΕ πρότειναν την επέκταση ενός καθεστώτος κυρώσεων που επιδιώκει να περιορίσει την προμήθεια ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρωσία, ώστε να συμπεριλάβει την παροχή πυραύλων και να καλύψει τις παραδόσεις σε Iρανούς αντιπροσώπους στη Μέση Ανατολή.

Η Γερμανία, η Γαλλία και πολλά άλλα μέλη της ΕΕ έχουν υποστηρίξει δημόσια μια τέτοια πρόταση.

I chaired the extraordinary EU #FAC following the Iranian attacks against Israel.

We were united in:

– condemning the attacks

– committing to Israeli security

– preventing an escalation & calling all actors to restraint

– increasing sanctions to Iran

– not forgetting Gaza.

🧵1/4

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 16, 2024