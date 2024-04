Ντουμπάι: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια – Κάτω από το νερό και το αεροδρόμιο

Τεράστιες πλημμύρες σημειώθηκαν στο Ντουμπάι την Τρίτη, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και να ορμητικά νερά να πλημμυρίζουν σπίτια και επιχειρήσεις.

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει την πίστα του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι -που πρόσφατα ανακηρύχθηκε το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο- να βρίσκεται κάτω από το νερό, καθώς τεράστια αεροσκάφη προσπαθούν να διασχίσουν τα νερά των πλημμυρών. Τα μεγάλα τζετ έμοιαζαν περισσότερο με βάρκες που κινούνταν μέσα στο πλημμυρισμένο αεροδρόμιο, καθώς το νερό εκτοξεύονταν στο πέρασμά τους και τα κύματα κυμάτιζαν στα βαθιά νερά.

WATCH: Wild video — Dubai airport looks like an ocean after massive rain and flooding. pic.twitter.com/8Ms4hcIb4O

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 16, 2024