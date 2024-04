Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν πάνω από 80 drones και πυραύλους από Ιράν και Υεμένη προς Ισραήλ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πάνω από 80 drones και 6 βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και των ανταρτών Χούθι της Υεμένης που είχαν στόχο το Ισραήλ, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του στο X το διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM).

Συνολικά το Ιράν και σύμμαχοί του εξαπέλυσαν πάνω από 350 drones φορτωμένα εκρηκτικά, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σε αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό την 1η Απριλίου. Ήταν η πρώτη απευθείας επίθεση της Τεχεράνης σε ισραηλινό έδαφος, ύστερα από πολλές δεκαετίες σκιώδους πολέμους.

Defense of Israel Activities Update

On April 13 and the morning of April 14, U.S. Central Command (CENTCOM) forces, supported by U.S. European Command destroyers, successfully engaged and destroyed more than 80 one-way attack uncrewed aerial vehicles (OWA UAV) and at least six… pic.twitter.com/QYyk01o1Vs

