Μπάιντεν: «Ψηφοφόροι της Ν. Χέιλι, ο Τραμπ δεν θέλει την ψήφο σας»

Στους υποστηρικτές της Νίκι Χέιλι, της μέχρι πρότινος διεκδικήτριας του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων, απευθύνθηκε ευθέως σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν. Υπενθυμίζεται ότι η Χέιλι αποσύρθηκε από την κούρσα αυτό τον μήνα, ούσα η τελευταία αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές του κόμματος.

«Ψηφοφόροι της Νίκι Χέιλι, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει την ψήφο σας», ανέφερε ο Μπάιντεν σε μια ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης που περιλάμβανε και έναν υπερσύνδεσμο ο οποίος οδηγούσε σε μια νέα διαφήμιση της εκστρατείας του. «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: υπάρχει θέση για εσάς στην εκστρατεία μου», πρόσθεσε.

