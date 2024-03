Μόσχα: Τα απομεινάρια μιας καταστροφής από ψηλά – Βίντεο από το Crocus City Hall

Τα συντρίμμια του Crocus City Hall από τα οποία έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής 130 νεκροί -με μόλις τους 29 να έχουν αναγνωριστεί- κατέγραψε από ψηλά ελικόπτερο.

Ο χώρος, που πυρπολήθηκε από τους δράστες της αιματηρής επίθεσης, ήταν ένα λαμπρό εμπορικό κέντρο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης στο είδος του.

Η καταστροφή στο εσωτερικό της αίθουσας συναυλιών είναι ολοσχερής.

«Οι διασώστες εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο στον χώρο. Οι έρευνες θα συνεχιστούν, τουλάχιστον για κάποιες ημέρες», έγραψε νωρίτερα στο Telegram ο κυβερνήτης Αντρέι Βορόμπιοφ. Εκείνη την ώρα είχαν ανακοινωθεί 115 νεκροί. Η λίστα του θανάτου όμως μεγαλώνει.

New video from a helicopter shows just how damaged the concert hall in Moscow is after the attack pic.twitter.com/PH5QQxWSeB

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 23, 2024