ISIS: Αυτοί είναι οι μαχητές μας που επιτέθηκαν στην Μόσχα

Το Ισλαμικό Κράτος έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω ανάρτησης του ενημερωτικού της δικτύου Amaq στο Telegram, φωτογραφία των τεσσάρων δραστών – όπως ισχυρίστηκε – της αιματηρής επίθεσης στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall στη Μόσχα, με τουλάχιστον 115 νεκρούς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (143 σύμφωνα με τα ΜΜΕ).

«Η επίθεση έρχεται στο πλαίσιο ενός μαινόμενου πολέμου μεταξύ του ISIS και των χωρών που πολεμούν το Ισλάμ», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, αλλά η Ρωσία φαίνεται ότι επιδιώκει να συνδέσει την επίθεση με την Ουκρανία παρά τις εμφατικές αρνήσεις από Ουκρανούς αξιωματούχους ότι το Κίεβο δεν είχε καμία σχέση με αυτήν.

Όπως μάλιστα υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο διάγγελμά του οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν προς την Ουκρανία.

Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν το Σάββατο ότι συνέλαβαν 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ύποπτων ενόπλων σε σχέση με την επίθεση.

BIG BREAKING- #MoscowAttack: ISIS via AMAQ News releases Statement and group picture of the 4 terrorists that carried out the terrorist attack in Moscow, #Russia. pic.twitter.com/JHpvgjisVd

