Μακελειό στη Μόσχα: Στους 115 οι νεκροί – Συνελήφθησαν 11 ύποπτοι, μεταξύ αυτών 4 άμεσα εμπλεκόμενοι

Στους 115 ανήλθαν οι νεκροί από το χθεσινό μακελειό στη Μόσχα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ρωσικές αρχές, εκφράζοντας φόβους ότι ο κατάλογος των θυμάτων μπορεί να μεγαλώσει. Στο μεταξύ η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας FSB ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι μετά την τρομοκρατική επίθεση στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall, συνελήφθησαν 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 4 που εμπλέκονται άμεσα στο μακελειό.

#BREAKING Death toll in Moscow concert attack climbs to 115: investigators pic.twitter.com/pz0aIT9Ik9

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας της Περιφέρειας της Μόσχας δημοσίευσε κατάλογο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τρομοκρατική επίθεση. Η λίστα περιέχει τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα 41 ατόμων, καθώς και τις ημερομηνίες γέννησης των περισσότερων από αυτά. Η ρωσική υπηρεσία ζητά από όποιον έχει συγγενή ή φίλο του στη λίστα των νεκρών να καλέσει την τηλεφωνική γραμμή 122-0.

Όπως μετέδωσε το Interfax επικαλούμενο το Κρεμλίνο, περαιτέρω έρευνες γίνονται για τον εντοπισμό περισσότερων συνεργών.

Νωρίτερα Ρώσος βουλευτής είχε ανακοινώσει τη σύλληψη δύο υπόπτων ύστερα από την καταδίωξη ενός αυτοκινήτου Renault, το οποίο εντοπίστηκε από την αστυνομία στην περιφέρεια Μπριάνσκ, περίπου 340 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας, και αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας χθες το βράδυ. Ο βουλευτής Αλεξάντερ Κινστάιν σημείωσε ότι η έρευνα των αρχών συνεχίστηκε για άλλους που διέφυγαν σε κοντινό δάσος. Κατά τον ίδιο, στο αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα πιστόλι, ένας γεμιστήρας για τουφέκι εφόδου και διαβατήρια από το Τατζικιστάν.

Την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση, την πιο αιματηρή στη Ρωσία μετά την πολιορκία σχολείου στο Μπεσλάν το 2004, ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε επίσης ότι οι ύποπτοι της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης είχαν «επαφές» στην Ουκρανία και σχεδίαζαν να διαφύγουν εκεί.

«Αφού διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση, οι εγκληματίες σχεδίαζαν να διασχίσουν τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και είχαν κατάλληλες επαφές στην ουκρανική πλευρά», αναφέρει η FSB σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Κατά την ίδια πηγή, η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας επισήμανε ότι η επίθεση είχε σχεδιαστεί προσεκτικά.

Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε επικαλούμενο την ανακοίνωση της FSB ότι 4 φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης κατευθύνονταν στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία όταν συνελήφθησαν νωρίς σήμερα το πρωί και είχαν επαφές στην ουκρανική πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ενώ η Ουκρανία έχει αρνηθεί ήδη από χθες οποιαδήποτε ανάμειξη.

Ο γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ, σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν διαμήνυσε πως η Ρωσία θα τιμωρήσει αυτούς που ευθύνονται για την επίθεση.

Οι ρωσικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό από τις πρώτες έρευνες για την πολύνεκρη επίθεση στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall. Ημιαυτόματα πιστόλια, καλάσνικοφ και σφαίρες βρέθηκαν στο σημείο, όπου έλαβε χώρα η «σφαγή», που αφήνει πίσω της τουλάχιστον 93 νεκρούς.

The Russian Investigative Committee showed the weapons of terrorists pic.twitter.com/mbPdPMJy5l

— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2024