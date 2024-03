Κέιτ Μίντλετον: Ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και βρίσκεται στα πρώτα στάδια της «προληπτικής χημειοθεραπείας».

Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, η Κέιτ δήλωσε ότι υποβλήθηκε σε μεγάλη εγχείρηση στην κοιλιά στις 14 Ιανουαρίου για μια πάθηση που θεωρήθηκε ότι δεν ήταν καρκινική, αλλά οι επακόλουθες εξετάσεις αποκάλυψαν ότι υπήρχε καρκίνος.

Στο συγκινητικό μήνυμα, αποκάλυψε ότι η διάγνωση ήταν ένα «τεράστιο σοκ» και ότι εκείνη και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκαναν τα πάντα για να το διαχειριστούν ιδιωτικά για το καλό της οικογένειάς τους.

Πρόσθεσε: «Είμαι καλά και γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα εστιάζοντας στα πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ- στο μυαλό, το σώμα και το πνεύμα μου.

Το να έχω τον Γουίλιαμ στο πλευρό μου είναι επίσης μεγάλη παρηγοριά και επιβεβαίωση. Όπως και η αγάπη, η υποστήριξη και η καλοσύνη που μου έχουν δείξει τόσοι πολλοί από εσάς. Σημαίνει τόσα πολλά και για τους δυο μας».

Αυτό συμβαίνει λίγες εβδομάδες αφότου ο Κάρολος αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο και εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία.

