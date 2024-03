Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο κατηγορείται πως παραποίησε στοιχεία για τον εμβολιασμό του

Κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, άσκησαν οι αρχές της χώρας για εγκληματική ένωση και παραποίηση των δεδομένων που αφορούσαν τον εμβολιασμό του κατά της COVID-19.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ανώτατο Δικαστήριο και όπως αναφέρει το Associated Press, ο Μπολσονάρο και ακόμη 16 άτομα εισήγαγαν ψευδείς πληροφορίες στη βάση δεδομένων δημόσιας υγείας, για να φαίνεται ότι ο τότε πρόεδρος, η 12χρονη κόρη του και αρκετά ακόμη άτομα στον κύκλο του έκαναν το εμβόλιο.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Μπολσονάρο ήταν ένας από τους λίγους επικεφαλής κρατών παγκοσμίως που τάχθηκαν κατά του εμβολίου.

Αψήφησε, δε, ανοικτά τους περιορισμούς για λόγους δημόσιας υγείας και ενθάρρυνε τους πολίτες να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

BREAKING: Brazil's former President Bolsonaro is indicted for criminal association and falsifying his own COVID-19 vaccination data. https://t.co/IN4XlkBHH5

— The Associated Press (@AP) March 19, 2024