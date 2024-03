Τουρκία: Γιατί εντείνονται οι φόβοι για επικείμενο μεγάλο σεισμό

Στη δίνη των σεισμικών δονήσεων βρίσκεται η Τουρκία, καθώς το βράδυ της Δευτέρας σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών λίγο μετά τις 21:30 (ώρα Τουρκίας) στην περιοχή Γενίτζε, του νομού των Δαρδανελίων (Τσανάκακαλε).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 10,44 χλμ ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη.

Η σεισμική δόνηση έχει προκαλέσει ανησυχίες καθώς στην ίδια περιοχή έχει σημειωθεί σεισμός 7,2 βαθμών το 1953.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 7 sec ago in #Turkey (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) March 4, 2024