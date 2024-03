Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη νοσηλεία της (φωτογραφία)

Μετά από μήνες και για πρώτη φορά μετά τη νοσηλεία της, η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κάθριν, κατά κόσμον Κέιτ Μίντλετον, εμφανίστηκε χθες δημοσίως, ενώ κάποια αμερικανικά μέσα δημοσίευσαν φωτογραφία της πριγκίπισσας της Ουαλίας μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στο Λονδίνο.

Η 42χρονη πριγκίπισσα νοσηλεύτηκε στις 16 Ιανουαρίου έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε. Οι λόγοι αυτής της επέμβασης παραμένουν άγνωστοι, αλλά δεν πρόκειται για καρκίνο, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Η τελευταία φορά που εθεάθη δημοσίως η Κέιτ ήταν ανήμερα τα Χριστούγεννα όταν παρακολούθησε, μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά, την χριστουγεννιάτικη λειτουργία στην εκκλησία του Σάντρινχαμ στο Νόρφολκ.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία και επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης για τη σόουμπιζνες Entertainment Tonight ισχυρίστηκε ότι η πριγκίπισσα Κέιτ εθεάθη κοντά στο Λονδίνο το πρωί της Δευτέρας.

BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R

— Fox News (@FoxNews) March 4, 2024