Ισπανία: Συγκίνηση για τον Κόκο, τον γάτο που επέζησε από την φονική πυρκαγιά (βίντεο)

Οι πυροσβέστες στην πόλη της Βαλένθιας στην Ισπανία δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους σήμερα, όταν βρήκαν έναν ζωντανό γάτο κουλουριασμένο μέσα στα αποκαΐδια ενός συγκροτήματος κατοικιών, που καταστράφηκε από μια τεράστια πυρκαγιά πριν από οκτώ ημέρες.

Ο Κόκο, όπως ονομάζεται ο γάτος, επιστράφηκε στην ιδιοκτήτριά του Αντρέα Ρούμπιο, που με δυσκολία μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, καθώς είχε χάσει κάθε ελπίδα ότι το αγαπημένο της ζωάκι θα είχε επιζήσει της φωτιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους και δεκάδες κατοικίδια.

Το τοπικό πυροσβεστικό τμήμα έκανε γνωστό, με ανάρτησή του στο Χ, ότι παρέδωσε τον Κόκο στους ιδιοκτήτες του «με μεγάλη ικανοποίηση», συνοδεύοντας το μήνυμά του με μια φωτογραφία με την ουρά του γάτου να κρέμεται από μια εσοχή, δίπλα σε έναν κρουνό.

سپین: آتش زدہ اپارٹمنٹ سے آٹھ دن بعد ملنے والی بلی

Moment: Coco the cat reunited with tearful owner Andrea in Valencia, Spain. Coco survived for eight days in a burned apartment block. The blaze on Feb 22 claimed lives of 10 people, as well as dozens of dogs and cats#pets pic.twitter.com/lN3tbh5dfA

