Τουρκία – Σομαλία: Τι προβλέπει η αμυντική συμφωνία των 2 χωρών

Ρόλο στην υπεράσπιση των χωρικών υδάτων της Σομαλίας για διάστημα 10 ετών αναλαμβάνει η Τουρκία, στο πλαίσιο της αμυντικής και οικονομικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι δύο χώρες.

Ο πρόεδρος της Σομαλίας, Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ, υπέγραψε την έγκριση της συμφωνίας, ενώ σε δήλωσή του έκανε λόγο για «νέα σελίδα στην πορεία του έθνους μας προς ένα μέλλον ασφαλείας και ευημερίας».

Σύμφωνα με τον Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ, «η συμφωνία εκφράζει την κοινή αποφασιστικότητα για την καταπολέμηση όλων των μορφών παράνομων δραστηριοτήτων». Χαρακτήρισε, δε, τη συμφωνία «απαραίτητη για την από θαλάσσης ασφάλεια της Σομαλίας».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς την αδελφή χώρα Τουρκία για την ακλόνητη και έγκαιρη υποστήριξή της και τη δέσμευσή της για τη διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή» πρόσθεσε.

I signed the ratified Defense and Economic Cooperation Agreement between the Federal Republic of Somalia and the Republic of Türkiye. This historic agreement, passed by the House of the People of our Federal Parliament, marks a new chapter in our nation's journey towards a secure… pic.twitter.com/GI0iSuVvNt

— Hassan Sheikh Mohamud (@HassanSMohamud) February 22, 2024