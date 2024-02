Πύρινη «κόλαση» σε πολυκατοικία στην Βαλένθια: Παιδιά και βρέφη ανάμεσα στους αγνοούμενους (βίντεο)

Σε πύρινο «εφιάλτη» έχει μετατραπεί πολυκατοικία 14 ορόφων στη συνοικία Καμπανάρ στη Βαλένθια, με ομάδες πυροσβεστών να δίνουν «μάχη» με τις φλόγες μέχρι αυτή την ώρα.

Την ίδια ώρα ο τραγικός απολογισμός είναι 4 νεκροί, 14 τραυματίες και τουλάχιστον 19 αγνοούμενοι.

Στο σημείο βρίσκεται και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος νωρίτερα εξέφρασε τη στήριξή του και τα συλλυπητήριά του για όσους επλήγησαν από τη φονική πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του BBC, πυροσβέστες προσπαθούν να ψύξουν το κτίριο, αλλά οι φλόγες έχουν αναζωπυρωθεί. Ενώ οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του κτιρίου, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος της πυρκαγιάς έχει σβήσει, δυσκολεύουν την είσοδό τους στην πολυκατοικία.

Συνολικά 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 14 τραυματίστηκαν ενώ μεγάλη «πληγή» αποτελούν οι αγνοούμενοι μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολλά παιδιά ηλικίας από 3 έως 15 ημερών.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να διασώσουν ορισμένους από τους κατοίκους του κτιρίου χθες το βράδυ, αλλά τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν μπόρεσαν να φτάσουν στους δύο τελευταίους ορόφους των 14 ορόφων των πολυκατοικιών.

Μαζί με τους πυροσβέστες, τον στρατό αλλά και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που πέρασαν τη νύχτα πετώντας πάνω και γύρω από το κτίριο για να βοηθήσουν στην έρευνα, συμμετέχει και η ιατροδικαστική αστυνομία της Ισπανίας που περιμένει να μπει μαζί τους για να ανακαλύψει τι προκάλεσε τη χειρότερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βαλένθια και γιατί εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα με τόσο θανατηφόρες συνέπειες.

