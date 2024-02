Ο Ουκρανός έφηβος σταρ του Tik Tok που έγινε Ρώσος προπαγανδιστής

Πώς είναι δυνατόν ένας έφηβος που βλέπει τα ρωσικά στρατεύματα να εισβάλλουν στη γενέτειρά του, από σφοδρός επικριτής του Βλαντίμιρ Πούτιν να μετατρέπεται σε… προπαγανδιστής του Κρεμλίνου; Κι όμως η περίπτωση του Ουκρανού Ντένις Κόστεφ δείχνει πως σε έναν πόλεμο, όλα μπορούν να συμβούν.

Όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ της Wall Street Journal το 2022, λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Κόστεφ ανέβαζε στο Tik Tok βίντεο, στα οποία εξαπέλυε κατάρες κατά του Πούτιν και εξήρε το θάρρος των Ουκρανών. Χρειάστηκε να περάσουν λίγοι μήνες μόνο για να αλλάξουν τελείως ύφος και περιεχόμενο τα βίντεό του. Ξαφνικά προπαγάνδιζε τις θέσεις του Κρεμλίνου και οι αναρτήσεις του διαμοιράζονταν σε ελεγχόμενα από το ρωσικό καθεστώς κανάλια.

Πώς ήρθε η ξαφνική αυτή «αλλαγή»; Είχε μεταφερθεί – παρά τη θέλησή του – σε ελεγχόμενο από τους Ρώσους έδαφος. Σε ένα από τα βίντεο έχοντας για φόντο του ρωσικά εμβλήματα διεκήρυττε ότι ο Πούτιν θα θριαμβεύσει στην Ουκρανία. «Η νίκη είναι δική μας!» αναφωνούσε.

This is 17-year-old Denys Kostev from #Henichesk after just a few months of powerful brainwashing, a teenager who loved his homeland, #Ukrainе, became a huge activist in the “Young army” and a “passionate patriot” of #Russia.

On 24 February 2022, when Russian troops occupied… pic.twitter.com/bv1pzsIo4B

— Mykola Kuleba (@MykolaKuleba) August 31, 2023