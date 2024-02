Ιορδανία: Ο βασιλιάς Αμπντάλα σε αποστολή ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος στη Γάζα

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα συμμετείχε σε αποστολή ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος στη Γάζα, μετέδωσε σήμερα το δημόσιο τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο Al Mamlaka.

Jordan's King Abdullah personally participated in an airdrop of humanitarian aid to Gaza. pic.twitter.com/JoDVnF4Egj

