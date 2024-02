Ο Τραμπ πιστεύει ότι είναι πιο δημοφιλής από την Τέιλορ Σουίφτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να γκρινιάζει για τη δημοτικότητα της Τέιλορ Σουίφτ εν μέσω εικασιών ότι η ίδια πρόκειται να υποστηρίξει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η Σουίφτ δεν έχει στηρίξει πάντως για την ώρα κανέναν υποψήφιο, αλλά οι New York Times ανέφεραν τη Δευτέρα ότι οι σύμβουλοι του προέδρου ελπίζουν να την πείσουν να προωθήσει την προεκλογική του εκστρατεία, δεδομένης φυσικά της ασύλληπτης δημοτικότητας και επιρροής της τελευταία.

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι συνωμοσιολόγοι συντηρητικοί έχουν πειστεί ακόμη και ότι η φετινή σεζόν του NFL έχει στηθεί για να προσφέρει το Super Bowl στη Swift μαζί με τον σύντροφό της Travis Kelce των Kansas City Chiefs.

Τώρα, ένα άτομο που βρίσκεται κοντά στον κ. Τραμπ δήλωσε στο περιοδικό Rolling Stone ότι σύμμαχοι του πρώην προέδρου ετοιμάζονται για έναν «ιερό πόλεμο» εναντίον της ποπ σταρ.

Η Σουίφτ είχε υποστηρίξει τον Μπάιντεν και το 2020, ενώ κατηγορούσε τον Τραμπ για τη διαχείριση της πανδημίας, λέγοντας κιόλας ότι ήθελε «να εξαπατήσει κατάφωρα και να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές εκατομμυρίων Αμερικανών», αφού η κυβέρνησή του προσπάθησε να περιορίσει την επιστολική ψήφο.

Ο κ. Τραμπ θεωρεί ότι όσοι διάσημοι και αν τον στηρίξουν τον Τζο Μπάιντεν, δεν θα τον βοηθήσουν, υποστηρίζοντας ότι είναι «πιο δημοφιλής» από την ποπ σταρ και ότι οι θαυμαστές του είναι πιο αφοσιωμένοι από τους δικούς της, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Ο πρόεδρος φέρεται να δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είναι «προφανώς» παράλογο το γεγονός ότι δεν ανακηρύχθηκε πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό Time το 2023 – αντί για εκείνον.

«Ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να ποντάρει στην Τέιλορ Σουίφτ για να τον σώσει, αλλά οι ψηφοφόροι κοιτάζουν αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού και λένε: «Δεν θα τα ξαναβρούμε ποτέ», είπε ο σύμβουλος του Τραμπ Τζέισον Μίλερ στο Rolling Stone, επικαλούμενος ο τίτλος του τραγουδιού We Are Never Ever Getting Back Together της Σουίφτ το 2012.

