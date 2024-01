Τουρκία: Επικύρωσε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ επικύρωσε το κοινοβούλιο της Τουρκίας, με συντριπτική πλειοψηφία. Ειδικότερα, στην Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης 287 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 55 τάχθηκαν κατά, ενώ 4 ψήφισαν λευκό.

Με την απόφαση αυτή μπαίνει τέλος στις 20μηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ Άγκυρας και Στοκχόλμης.

Μετά την έγκρισή του από την Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης το πρωτόκολλο πρέπει τώρα να λάβει και την τελική υπογραφή από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Συνήθως η διαδικασία αυτή είναι γρήγορη, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Νωρίτερα σήμερα, ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε δηλώσει ότι θα υποστηρίξει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στην Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης.

Υπέρ της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ τάχθηκε και το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κατά τη μαραθώνια συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, το ισλαμιστικό Κόμμα Ευτυχίας και το δεξιό εθνικιστικό Καλό Κόμμα (ΙΥΙ) της πρώην υπουργού Εσωτερικών, Μεράλ Ακσενέρ, έκαναν γνωστό ότι θα καταψηφίσουν το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας.

Η πλέον πρόσφατη ένδειξη ότι η Τουρκία προσανατολίζεται να προχωρήσει στην έγκριση του πρωτοκόλλου ήταν το «πράσινο φως» που έδωσε στη συμμετοχή της Σουηδίας στη ΝΑΤΟϊκή άσκηση «Steadfast Defender 24», η οποία ξεκινάει στις 31 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου, τη μεγαλύτερη άσκηση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Το σχέδιο της άσκησης οριστικοποιήθηκε στις συνεδριάσεις της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 Ιανουαρίου, με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Μετίν Γκιουράκ, να μην προβάλλει αντιρρήσεις στη συμμετοχή της Σουηδίας, απόφαση που δεν θα μπορούσε να έχει ληφθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Σήμερα βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνουμε πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ», σχολίασε πριν από λίγα λεπτά ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επικύρωση από το τουρκικό κοινοβούλιο του πρωτοκόλλου για την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

