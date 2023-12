ΠΟΥ: Το Ισραήλ να αποσύρει την εντολή εκκένωσης αποθήκης με ιατρική βοήθεια

«Καλούμε το Ισραήλ να αποσύρει αυτή την εντολή και να πάρει όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και των εγκαταστάσεων ανθρωπιστικής αρωγής», σημειώνει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε ανάρτησή του.

Μάλιστα, δήλωσε πως ο ισραηλινός στρατός τον είχε καλέσει να αδειάσει, εντός 24 ωρών, μια αποθήκη με ιατρική βοήθεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας «καθώς οι χερσαίες επιχειρήσεις θα την καθιστούσαν άχρηστη».

Today, @WHO received notification from the Israel Defense Forces that we should remove our supplies from our medical warehouse in southern Gaza within 24 hours, as ground operations will put it beyond use.

We appeal to #Israel to withdraw the order, and take every possible…

