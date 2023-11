Χαμάς: Ξεκίνησε ακόμη μια παράδοση Ισραηλινών ομήρων

Ισραηλινούς ομήρους ξεκίνησε να παραδίδει η Χαμάς στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας και ανταλλαγής κρατουμένων με το Ισραήλ. Αυτό ανέφερε ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει αυτοκινητοπομπή της Χαμάς που μεταφέρει ομήρους προκειμένου να παραδοθούν στη ΔΕΕΣ.

Ο Majed al-Ansari, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι 30 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα.

Αυτό γίνεται σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 10 ισραηλινών αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα, οι οποίοι έχουν πλέον παραδοθεί στον Ερυθρό Σταυρό, είπε.

In implementation of the commitment to the 5th day of the humanitarian pause, 30 Palestinian civilians will be released today in exchange for the release of 10 Israeli hostages from Gaza. Those released from Gaza include a minor, & 9 women, an Austrian citizen, 2 Argentinians, &…

«Καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την επιχείρηση χάρη στον ουδέτερο διαμεσολαβητικό μας ρόλο», δήλωσε ο Ερυθρός Σταυρός.

Our teams have successfully facilitated the release and transfer of 12 hostages held in Gaza.

We have been able to carry out this operation thanks to our neutral intermediary role.

— ICRC in Israel & OT (@ICRC_ilot) November 28, 2023