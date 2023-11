Συρία: Εκτός λειτουργίας ξανά το αεροδρόμιο της Δαμασκού έπειτα από ισραηλινές επιδρομές

Εκτός λειτουργία τέθηκε εκ νέου το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού στη Συρία, έπειτα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το αεροδρόμιο είχε τεθεί σε λειτουργία προ περίπου 30 ωρών, έπειτα από παρόμοια επιδρομή τον περασμένο μήνα.

#BREAKING Israeli air strikes put Damascus airport out of service again: war monitor pic.twitter.com/C89WFnnOf3

— AFP News Agency (@AFP) November 26, 2023