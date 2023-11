Η Αυστραλία έχει πάρα πολλά πρόβατα – και οι κτηνοτρόφοι τα χαρίζουν

Σε υψηλό 15ετίας βρίσκεται ο αριθμός των προβάτων στην Αυστραλία, κάτι που έχει οδηγήσει σε «βουτιά» της τιμής του πρόβειου κρέατος, με αρκετούς κτηνοτρόφους να δηλώνουν διατεθειμένοι να χαρίσουν τα πρόβατά τους, προκειμένου να εξοικονομήσουν το κόστος εκτροφής τους.

Σύμφωνα με το CNBC, που επικαλείται στοιχεία της Meat and Livestock Australia (MLA), οι τιμές του πρόβειου κρέατος μειώθηκαν κατά 70% το περασμένο έτος, στα 1,23 δολάρια το κιλό.

«Η Αυστραλία είχε αρκετές πολύ καλές σεζόν τα τελευταία χρόνια, με τον αριθμό των προβάτων να φτάνει τα 78,75 εκατομμύρια – τα περισσότερα από το 2007», δήλωσε ο αναλυτής παγκόσμιας προμήθειας της MLA, Τιμ Τζάκσον.

Σημαντικό ρόλο στην άνοδο του αριθμού των προβάτων έπαιξαν οι άνω του μέσου όρου βροχοπτώσεις τα τρία τελευταία χρόνια στη Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτώρια. Οι βροχοπτώσεις είναι ιδανικές για την καλλιέργεια χόρτου, που ευνοεί την εκτροφή των ζώων.

«Όσο περισσότερο έβρεχε και όσο περισσότερο η αγορά παρέμενε σε άνθηση, τόσο περισσότερο οι παραγωγοί διατηρούσαν πρόβατα, με αποτέλεσμα οι αριθμοί τους να συνεχίσουν να αυξάνονται», δήλωσε στο CNBC ο πρόεδρος της Sheep Producers Australia, Άντριου Σπένσερ. «Οι αγρότες έχουν δει [από τότε] μια τεράστια πτώση στην κερδοφορία» είπε από την πλευρά του ο Στιβ Μαγκουάιρ, αντιπρόεδρος της WAFarmers.

Ο αριθμός των προβάτων της Αυστραλίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 23% από το χαμηλό 100 ετών που είχε καταγραφεί το 2020, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της MLA. Η υπερπροσφορά οδήγησε τις τιμές σε κατακόρυφη πτώση, με αποτέλεσμα την αντιστροφή του άνω των προσδοκιών κέρδους που απολάμβαναν οι αγρότες πριν από τρία χρόνια, λόγω των τιμών ρεκόρ που είχαν τότε καταγραφεί.

Οι μειωμένες τιμές θεωρούνται διπλό κακό για τους αγρότες, οι οποίοι τώρα πρέπει να ταΐσουν ένα τεράστιο κοπάδι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρόλο που οι καιρικές συνθήκες έχουν χειροτερέψει φέτος. Σύμφωνα με την υπηρεσία μετεωρολογίας, ο Σεπτέμβριος στην Αυστραλία ήταν ο πιο ξηρός που έχει καταγραφεί, ενώ οι επόμενοι μήνες θα συνεχίσουν να είναι σχετικά ζεστοί και ξηροί.

Η Αυστραλία είναι ο κορυφαίος παραγωγός και εξαγωγέας πρόβειου κρέατος στον κόσμο και η υπερπροσφορά έχει ασκήσει πτωτική πίεση στις παγκόσμιες τιμές χονδρικής.

