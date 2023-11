«Οι άστεγοι έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής»: Αντιδράσεις για την δήλωση της Βρετανίδας υπουργού Εσωτερικών

Αντιδράσεις και αποδοκιμασίες έχει προκαλέσει στην Βρετανία η δήλωση της υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν ότι άστεγοι που μένουν στον δρόμο έχουν «επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής».

Η δήλωση προκάλεσε την οργή οργανώσεων αρωγής, της αντιπολίτευσης, ακόμη και κάποιων βουλευτών του Συντηρητικού κόμματος την ώρα που η Βρετανία, η έκτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, διέρχεται μια οξεία κρίση στέγασης και κόστους ζωής, που επιδεινώνεται από τον πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός, αφού έφτασε την κορύφωσή του τον Οκτώβριο του 2022 , στο 11,1% που είναι το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 41 χρόνια, τον Σεπτέμβριο έπεσε στο 6,7%, το μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών της G7.

Εκτός από τον υψηλό πληθωρισμό, οι οργανώσεις αρωγής εκτιμούν ότι η μείωση των κοινωνικών παροχών τα τελευταία δέκα χρόνια και η έλλειψη κατοικιών έχουν επιδεινώσει την επισιτιστική φτώχεια.

Σημειώνεται ότι ακόμη και ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ πήρε αποστάσεις από τη σκληρή γραμμή της υπουργού του.

The British people are compassionate. We will always support those who are genuinely homeless. But we cannot allow our streets to be taken over by rows of tents occupied by people, many of them from abroad, living on the streets as a lifestyle choice. 1/4 https://t.co/fT1Ou5kD5Q

— Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) November 4, 2023