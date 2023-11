Ε.Ε.: Η Τουρκία συνεχίζει σε πορεία «δημοκρατικής οπισθοδρόμησης»

«Σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών» διαπιστώνει η ετήσια έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, ενώ τονίζεται ότι η Άγκυρα συνεχίζει σε πορεία «δημοκρατικής οπισθοδρόμησης».

Η Τουρκία παραμένει σε πρώιμο στάδιο εφαρμογής του κεκτημένου της Ε.Ε. και των ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ «τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα συνέχισαν να επιδεινώνονται και δεν σημειώθηκε πρόοδος στις συστάσεις του περασμένου έτους», τονίζει η έκθεση της Επιτροπής, στην οποία υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η οπισθοδρόμηση στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης. «Η προεκλογική εκστρατεία του Μαΐου 2023 υπέστη περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης δεν εξασφάλισαν τη συντακτική ανεξαρτησία και την αμεροληψία στην κάλυψη της εκστρατείας, μειώνοντας την ικανότητα των ψηφοφόρων να κάνουν συνειδητές επιλογές», αναφέρεται, μεταξύ άλλων.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι εξουσίες διατηρούνται στο επίπεδο της Προεδρίας και δεν διασφαλίζεται ένας υγιής και αποτελεσματικός διαχωρισμός των εξουσιών μεταξύ της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας. «Ο αναποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου και ισορροπίας σημαίνει ότι η εκτελεστική εξουσία είναι δημοκρατικά υπόλογη μόνο μέσω εκλογών», τονίζει η έκθεση, ενώ προσθέτει ότι «ο πολιτικός πλουραλισμός συνέχισε να υπονομεύεται από τη στόχευση κομμάτων της αντιπολίτευσης και μεμονωμένων βουλευτών».

Κατά την Επιτροπή, η σοβαρή οπισθοδρόμηση της Άγκυρας συνεχίστηκε και στον τομέα της δικαιοσύνης παρά τα διάφορα πακέτα δικαστικών μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια και οι διαρθρωτικές ελλείψεις στο δικαστικό σύστημα παρέμειναν ανεπίλυτες. Η συνεχιζόμενη άρνηση εφαρμογής ορισμένων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

