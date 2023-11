Ισραήλ: Τα βίντεο, για να υποστηρίξει ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα

Πλάνα από τα στρατεύματά του να εντοπίζουν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων σε περιοχές αμάχων, έδωσε στην δημοσιότητα ο Ισραηλινός Στρατός εν μέσω των προσπαθειών του να δικαιολογήσει τις επιθέσεις σε περιοχές αμάχων.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Χαμάς ότι προσπαθεί να εμποδίσει τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα, μεταξύ άλλων πυροβολώντας τους και βομβαρδίζοντας τις οδούς διαφυγής, λόγω της επιθυμίας της να κρατήσει τους αμάχους γύρω από τα κέντρα δραστηριότητάς της ως ανθρώπινες ασπίδες.

Σύμφωνα με τα βίντεο που μοιράστηκαν οι IDF, βρέθηκαν τέσσερις υπόγειοι εκτοξευτές περίπου πέντε μέτρα από μια παιδική πισίνα και περίπου 30 μέτρα από κατοικίες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει στρατεύματα να εντοπίζουν αριθμό εκτοξευτών ρουκετών μέσα σε μια παιδική χαρά και ένα πάρκο.

«Αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη της εκμετάλλευσης των αμάχων ως ανθρώπινης ασπίδας από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς », ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός.

Kids, swings, pool and rockets.

One of these things is not like the other. Hamas hides rocket launchpads in children's playgrounds. Here’s the proof: pic.twitter.com/YsvjU3WgvJ — Israel Defense Forces (@IDF) November 5, 2023

Εξάλλου, σε ενημέρωση των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι έδωσε στοιχείαπου δείχνουν ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί ιατρικές εγκαταστάσεις για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο Χαγκάρι παρουσίασε ένα βίντεο που δείχνει μια υπόγεια είσοδο στο νοσοκομείο Sheikh Hamad, η οποία, όπως λέει, συνδέεται με τα δίκτυα τούνελ της Χαμάς. Ένα άλλο βίντεο δείχνει ενόπλους της Χαμάς να ανοίγουν πυρ κατά των ισραηλινών δυνάμεων από το νοσοκομείο.

In a briefing to international media outlets, IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari reveals new intelligence information and evidence showing Hamas's use of medical facilities in the Gaza Strip for terror purposes. Hagari presents a video showing an underground entrance from… pic.twitter.com/CzRyXnwnel — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 5, 2023

While Hamas obstructs their civilians from getting to safety in southern Gaza, Hamas hides within their intricate network of terror tunnels. IDF troops uncovered multiple access points during operational activity in Northern Gaza. pic.twitter.com/vovapYD4Xn — Israel Defense Forces (@IDF) November 5, 2023

Ανέφερε επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πληροφορίες για ένα δίκτυο τούνελ κάτω από το Ινδονησιακό Νοσοκομείο, καθώς και αεροφωτογραφίες που δείχνουν εκτοξευτές ρουκετών μερικές δεκάδες μέτρα από το συγκρότημα.

Παρουσίασε επίσης ηχογραφήσεις τηλεφωνημάτων μεταξύ αξιωματούχων της Χαμάς που περιγράφουν τη χρήση των αποθεμάτων καυσίμων που ανήκουν στο νοσοκομείο.