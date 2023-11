Τι κάνεις με 500.000 λίτρα καυσίμων; Οι IDF απαντούν με ένα βίντεο

Το Ισραήλ έχει προς το παρόν αρνηθεί να επιτρέψει την είσοδο καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που τα νοσοκομεία του θύλακα ξεμένουν από ρεύμα και κλίνουν ακόμη και πτέρυγες νεογνών.

Ο ισραηλινός στρατός επισημαίνει πως εάν κριθεί αναγκαίο, έχει σχέδιο προκειμένου να μεταφέρει καύσιμα στα νοσοκομεία της Γάζας, ενώ είναι σε εξέλιξη οι χερσαίες επιχειρήσεις του.

Κατηγορεί δε τη Χαμάς πως ενώ έχει στη διάθεσή της άφθονες ποσότητες καυσίμων, το κρατάει για να στηρίζει τις δικές της τρομοκρατικές δραστηριότητες, αφήνοντας τον άμαχο πληθυσμό της περιοχής να υποφέρει.

Σε ένα βίντεο, που ανήρτησαν στα social media οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), υποστηρίζουν ότι η τρομοκρατική οργάνωση έχει στη διάθεσή της τουλάχιστον μισό εκατομμύριο λίτρα καυσίμων και εξηγεί τι μπορεί κανείς να κάνει με μία τέτοια ποσότητα.

«Θα μπορούσες να κάνεις τον γύρο της υφηλίου με ένα Boeing. Θα μπορούσε να οδηγήσεις στον μακρύτερο δρόμο της γης με μία Ferrari – 2φορές – και να σου μείνει κι άλλη βενζίνη στο ντεπόζιτο. Θα μπορούσες να τροφοδοτήσεις όλα τα νοσοκομεία της Γάζας. Ή θα μπορούσες να το κρατήσεις για τους τρομοκράτες σου» ανεφέρει το βίντεο.

Instead of powering hospitals—Hamas actively deprives Gazans of the half million liters of fuel that rightfully belongs to them. pic.twitter.com/9l8YxJBNvu

— Israel Defense Forces (@IDF) November 5, 2023