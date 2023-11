Καταιγισμός πληγμάτων στη Γάζα – Πάνω από 2.500 στόχοι χτυπήθηκαν από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων

Πάνω από 2.500 στόχοι έχουν πληγεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των μεγάλων χερσαίων επιδρομών στο πλαίσιο της επιχείρησης «Σιδερένια Ξίφη», όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

IDF troops are continuing to eliminate Hamas terrorists in close-quarter combat as well as airstrikes on infrastructure, weapons depots, and command and control centers in Gaza. Read more at: https://t.co/SSFWEpuioX pic.twitter.com/MPQyD63rth

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 5, 2023